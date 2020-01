Regionali, il M5S sceglie i candidati presidente

Aperte le "Regionarie" su Rousseau. Papabili le candidature di tutti gli attuali consiglieri regionali pentastellati oltre al capogruppo Giannarelli

FIRENZE — A 2020 iniziato da appena tre giorni, il Movimento Cinque Stelle ingrana la quarta e apre le candidature per le elezioni regionali che attendono la Toscana a primavera.

Tra i nomi papabili per la corsa alla presidenza della Regione che sarà c'è quello dell'attuale capogruppo e uomo di riferimento del M5S in Toscana Giacomo Giannarelli ma papabili sono anche quelli di tutti gli attuali consiglieri regionali pentastellati: Gabriele Bianchi, Irene Galletti, Andrea Quartini. Giannarelli era già stato candidato alla presidenza della Toscana nella tornata elettorale del 2015.

Sul metodo di scelta del candidato presidente si era espressa in modo critico, prima di Natale, l'Assemblea Attivisti 5 Stelle (vedi articolo correlato) che chiedeva di utilizzare il metodo adottato nel 2015, cioè prima scegliere i candidati consiglieri e poi tra questi il candidato presidente, manifestando perplessità sul cambio di rotta. Le candidature alle Regionarie M5S sono state aperte oggi per la Toscana, oltre che per la Puglia e la Liguria e per presentarle, gli iscritti hanno tempo fino alle 23.59 del 10 gennaio attraverso la piattaforma Rousseau. Una volta terminata questa procedura, la lista di chi si sarà candidato sarà resa pubblicata e sottoposta alla votazione online.

Sta di fatto che ora si comincia a fare sul serio dopo un autunno in cui di nomi, su tutti i fronti politici, ne sono circolati parecchi ma con le forze politiche impegnate a prendere le misure e a fare i conti con le fibrillazioni romane e con i risultati nelle altre regioni dove si sono già rinnovati giunta e presidente.