L'assurda lotteria dei rimborsi Covid con un clic, fondi esauriti in 1 secondo

Richieste per 1,2 miliardi a fronte di 60 milioni di euro stanziati. Ecco chi si è aggiudicato il rimborso del 100% delle spese di messa in sicurezza

FIRENZE — Si è consumata in meno di due secondi la lotteria del clic, ovvero l'incredibile corsa ad aggiudicarsi i rimborsi del 100% delle spese per la messa sicurezza anti-covid previsti per le aziende dal decreto Cura Italia del governo. La misura era stata finanziata con 60 milioni di euro. Sono andati esauriti praticamente in un secondo.



L'ora X per la prenotazione dei rimborsi via web era stata fissata per l'11 Maggio alle 9 sul sito dell'agenzia governativa Invitalia. Come si può leggere sul sito, nel primo secondo dopo le 9 sono riuscite a compilare il format 2.929 aziende, altre 225 lo hanno fatto pochi attimi dopo. Quando sono scoccati due secondi dopo le 9, il tetto dei 60 milioni era già stato abbondantemente superato e le aziende che sono riuscite a rientrare nel finanziamento sono, in tutta Italia, solo 3.150. Di queste, quelle con sede in Toscana potrebbero essere meno di trecento.

La prima prenotazione è stata inserita alle ore 9:00:00.000237 e riguarda un rimborso da 21.500 euro. L'ultima ammessa è stata inserita alle ore 9:00:01.046749 per un rimborso di 150mila euro.

Mentre la lancette dei secondi continuavano a procedere, hanno inoltrato la prenotazione del rimborso più di 200mila altre aziende per un totale di 249.681 richieste riguardanti in tutto 1 miliardo e 207.561 di euro di rimborsi.

Adesso chi è riuscito a prenotarsi ha un altro adempimento: compilare la vera e propria domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile all'indirizzo https://erogazione.dpi.invitalia.it.

E tutte le altre imprese che sono rimaste escluse? Tutte le altre sono furibonde per la modalità scelta dal governo per erogare i contributi e c'è chi si chiede come sia possibile che qualcuno sia riuscito a inserire codice dell'azienda e partita Iva in meno di un secondo nel format di Invitalia.

Comunque sia, il decreto Rilancio emanato questa settimana ha introdotto per le spese di messa a norma alle disposizioni di sicurezza anticovid un credito di imposta pari al 60%. E non è escluso che, su iniziativa parlamentare, la corsa al clic più veloce sia rifinanziata.

Qui sotto trovate gli elenchi delle prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese l'11 Maggio, ordinate secondo l’orario di arrivo della richiesta: