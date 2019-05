Enrico Rossi e il richiamo della foresta

Sabato prossimo il governatore riprenderà la tessera del Pd iscrivendosi a una sezione fiorentina. Aveva lasciato i dem nel 2017 per fondare Art.1-Mdp

FIRENZE — L'aveva annunciato pochi giorni prima delle elezioni europee per non strumentalizzare l'esito del voto, qualunque fosse stato. Oggi l'annuncio del giorno del gran ritorno. Sabato prossimo, il presidente della regione Toscana Enrico Rossi riprenderà la tessera del Pd, il partito che aveva lasciato nel 2017 per fondare Articolo Uno-Mdp e dare vita alla scissione fra l'ala renziana dei dem e l'opposizione interna.

"Ho telefonato al segretario della sezione Pd "Stazione-San Lorenzo" di Firenze, Tommaso Cocchi, per chiedergli l’iscrizione al Partito Democratico - ha scritto oggi Rossi sul suo profilo Facebook - Lo farò sabato prossimo. Lo faccio per dare una mano a Zingaretti e perché, come riconosce anche Calenda, dentro al Pd, insieme ad un’area liberal-democratica deve vivere un’area che si richiama al socialismo democratico e alla storia della sinistra italiana".

Nel contesto della Regione, sempre nel 2017, anche la consigliera regionale Serena Spinelli, eletta nel 2015 nella fila del Pd, decise di lasciare il partito per approdare a Mdp. Ma lei, da noi interpellata, non ha alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi.