I saldi nella calza partono col piede giusto

Poche file fuori dai negozi ma vendite in linea con il 2019 nel primo fine settimana di saldi in concomitanza con il week end lungo dell'Epifania

FIRENZE — I saldi in Toscana sono partiti senza ingranare la quarta ma tutto sommato, stando alle prime analisi delle associazioni di categoria, in linea con l'anno passato. Secondo le stime di Confcommercio Toscana, già nel primo giorno di sconti, il 65 per cento dei negozianti ha dichiarato di aver registrato un incasso simile al 2019, il 3 per cento leggermente superiore e il 32 solo di poco inferiore.

Tanti in "perlustrazione" nelle vie del centro di Firenze e delle principali città toscane nell'ultimo fine settimana di luci natalizie per dare la caccia all'affare. Buoni risultati anche negli shopping center e negli outlet dove i parcheggi hanno fatto il tutto esaurito.

Di performance simile al 2019 parla anche Confesercenti della Metrocittà di Firenze. "Partenza senza squilli di tromba - si legge in una nota - ma comunque in linea con l'andamento degli ultimi anni almeno nel centro storico di Firenze, anche grazie ai consistenti flussi turistici presenti per il Ponte dell'Epifania".