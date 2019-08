L'arte salvata dai disastri, la Toscana al top

La protezione civile regionale è la prima in Italia a disporre di un modulo per mettere in salvo le opere minacciate da alluvioni e terremoti

FIRENZE — Un modulo specifico da inserire nella colonna mobile per salvare le opere d'arte che rischiano la distruzione in occasione di calamità naturali come alluvioni e terremoti. Da oggi ne dispone la protezione civile regionale grazie a una delibera approvata nel corso dell'ultima giunta regionale. Il modulo, finanziato dal Dipartimento nazionale della protezione civile, sarà a disposizione per tutto il territorio nazionale.

In questo modo, ogni volta che si verificherà un'emergenza, i funzionari dei beni culturali potranno essere trasferiti sul posto e saranno messi a disposizione specifici container per ospitare e trasferire le opere d'arte interessate in luoghi sicuri.

Nella stessa giunta l'assessora alla Protezione civile Federica Fratoni ha fatto approvare un'altra delibera che utilizza i 3 milioni e mezzo di euro stanziati dal Dipartimento per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di soccorso alla popolazione civile.