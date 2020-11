Spostamenti fuori dal Comune, ordinanza di Giani

Consente coltivare la terra in un altro Comune, incontrare il figlio dall'altro genitore, raggiungere seconde case per manutenzione e altre attività

FIRENZE — Lo aveva anticipato nei giorni scorsi e questa mattina il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha messo la firma sull'ordinanza che regola una serie di spostamenti e le attività, chiarendo che si possono fare, muniti di autocertificazione, anche se la Toscana è in zona rossa (da cui dovrebbe uscire la prossima settimana, per passare in zona arancione, vedi articoli correlati).

Da oggi è consentito spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà per manutenzione e riparazione in tutta la Regione.

E' possibile andare in Comuni limitrofi per comprare prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica.

Si può andare a trovare figli presso l’altro genitore, è possibile coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo.

Consentita anche l’attività di raccolta tartufi, funghi e pesca esclusivamente a titolo professionale fuori dal Comune di residenza. E' possibile accudire gli animali allevati.

Un altro aspetto sul quale Giani aveva detto di voler intervenire è l’attività, da parte degli esercizi, di toelettatura degli animali, che adesso è consentita.

Inoltre: nei corsi di formazione professionale sono consentite in presenza le attività di laboratorio e gli stage. Tutte le altre attività si svolgono a distanza. L’attività di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e altri corsi, compresi gli eventuali esami, è svolta a distanza se collettiva o in presenza se individuale.

Tutti questi spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.