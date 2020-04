Test sierologici Covid, oltre 90mila in consegna

Partirà nelle prossime ore la consegna nelle aziende sanitarie dei kit per i test rapidi che saranno effettuati sugli operatori sanitari e medici

FIRENZE — Sono in consegna i test sierologici rapidi per la rilevazione del Covid-19 che saranno eseguiti su chi appartiene alle categorie con maggior rischio espositivo, come operatori sanitari e medici. Da domani, mercoledì 8 aprile, i primi 91.889 del totale dei test sierologici (140.000) acquistati da Estar, l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, che fa gli acquisti per tutta la Regione, saranno distribuiti alle aziende sanitarie, così come previsto dall'ordinanza del presidente Rossi dello scorso 3 aprile.

Si tratta di Test rapido immunocromatografico per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM del virus SARS-CoV-2 in campioni umani di sangue intero (anche da pungidito), siero o plasma.

Questa la distribuzione:

Asl Toscana Nord Ovest 24.300

Asl Toscana Sud Est 19.664

Asl Toscana Centro 27.410

AOU Careggi 4.764

AOU Meyer 2.000

AOU Senese 4.000

AOU Pisana 7.500

Fondazione Monasterio 701

ISPRO 350

ESTAR 1.200

Totale 91.889



I test che saranno consegnati nei prossimi giorni saranno rivolti a queste categorie:



- Operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA (Residenze sanitarie assistite)e RSD (Residenze sanitarie disabili);

- Personale del Volontariato impegnato nella emergenza sanitaria e di protezione sociale in genere;

- Farmacie;

- Personale addetto agli Istituti penitenziaria, con particolare attenzione al personale sanitario;

- Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco;

- Chiunque, in forma singola o associata, svolga un’attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziana e/o fragile;