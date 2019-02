Toscana Energia assume, nuova selezione

Indetta una selezione per l'assunzione di tre tecnici di distribuzione. Dalla graduatoria la società attingerà per la copertura di ulteriori posizioni

FIRENZE — Toscana Energia assume. La società di distribuzione del gas ha indetto una selezione per l’assunzione di 3 Tecnici Distribuzione.

La selezione ha come obiettivo la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di apprendistato professionalizzante per le sedi aziendali di Firenze, Empoli, Montecatini Terme, Pisa. Poi l’azienda attingerà alla graduatoria per la copertura di ulteriori posizioni lavorative.

La domanda è scaricabile sul sito www.toscanaenergia.eu e i documenti allegati dovranno essere presentati entro il 1 aprile 2019 – ore 18.00.

Per essere ammessi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso tra cui aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 29 anni e sei mesi di età.