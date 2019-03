Gravidanza, la Toscana offre al governo la sua app

Lo ha detto l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi al ministro Grillo. L'app 'hAPPy Mamma' è in funzione dallo scorso 1 marzo

FIRENZE — La Toscana mette a disposizione del ministero della salute la propria app 'hAPPy Mamma', realizzata dal laboratorio management e sanità dell'Istituto di management della Scuola Sant'Anna di Pisa. L'assessore al diritto alla salute della Regione Stefania Saccardi lo ha fatto sapere in una nota dopo che, si legge, il ministro Giulia Grillo "ha dichiarato che vorrebbe sviluppare ''un'app sulla maternità con informazioni certificate''.

La app della Toscana offre indicazioni georeferenziate sui servizi consultoriali e ospedalieri relativi al percorso nascita e permette anche di avere il libretto di gravidanza in formato digitale.

"Nel rispetto della filosofia del riutilizzo di software fra gli enti italiani, del risparmio e per una diffusione di conoscenze e buone pratiche, credo che la ministra Grillo possa accettare il nostro regalo, rodato e già disponibile sui principali store per tablet, smatphone e pc - ha detto Stefania Saccardi - Naturalmente, in un'ottica di solidarietà, la Toscana è pronta ad estendere l'offerta anche a tutte le altre Regioni che ne avranno bisogno, soprattutto quelle più in difficoltà e i cui cittadini subiranno le nuove politiche di autonomia differenziata"