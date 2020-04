Toscana leader nella donazione di organi

Lo confermano i dati del Centro Nazionale Trapianti. La regione in vetta alla classifica nazionale nonostante l'emergenza Covid

FIRENZE — La Toscana si conferma ancora al primo posto in Italia per donazione di organi e tessuti doppiando abbondantemente la media nazionale che, secondo il Centro nazionale trapianti, si colloca a 41,4 donazioni per milione di abitanti. In Toscana, invece, la proiezione è di cento donazioni per milione di abitanti.

Proprio oggi si celebra la 23ma Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, promossa da Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti e associazioni di settore. La Regione Toscana aderisce alla campagna di sensibilizzazione, che per questa edizione sarà necessariamente quasi tutta on line, sui social e sui canali Rai. L’obiettivo è accrescere il numero di coloro che dicono sì alla donazione e lasciano al riguardo un’indicazione chiara.

Nei primi tre mesi dell’anno in Toscana si sono registrati, inoltre, 73 trapianti per milione di abitanti (la media nazionale è 55) e "ben 400 sono le segnalazioni per donazione di tessuti che pongono anche in questo caso la Toscana al primo posto”, ha detto l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi.

Per diventare donatore, spiega la Regione, basta scaricare e firmare il tesserino della campagna “Diamo il meglio di noi” dal sito www.diamoilmegliodinoi.it. Sarà sufficiente compilarlo, firmarlo o tenerlo nel portafogli tra i documenti di identità: questo gesto ha pieno validità di legge, in attesa poi di andare al Comune a rinnovare la carta di identità e registrare il proprio “sì”. Ci si può rivolgere anche all’ufficio preposto della Azienda sanitaria. Altrimenti può bastare la tessera Aido (l’associazione donatori di organi). Sempre meglio però avere una dichiarazione registrata nel sistema informatico trapianti, a cui gli operatori possono accedere in ogni momento.