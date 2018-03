Il Touring incorona l'agricoltura toscana

Dieci centri di ricerca, imprese e centri di formazione premiati con l'edizione 2018 del prestigioso riconoscimento dedicato all'innovazione nei campi

FIRENZE — E' dedicata all'innovazione in agricoltura l'edizione 2018 del premio Touring e sono dieci, uno per provincia, i centri di ricerca, gli istituti di formazione e le imprese toscane che quest'anno si sono aggiudicate il riconoscimento, presentato in Regione Toscana. Il premio è nato nel 2000 su iniziativa del corpo consolare del Touring Club Italiano e ogni anno premia le realtà artistiche, ambientali e culturali tipiche della Toscana.

Questi i premiati: il Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia di Arezzo, il Centro Agricoltura e Ambiente e Centro Difesa e certificazione di Firenze, la Tenuta di Alberese (Grosseto), l'istituto tecnico agrario 'C. Cattaneo' di Cecina (Livorno), l'istituto tecnico agrario 'N.B. Busdraghi' di Lucca, l'istituto di istruzione superiore 'A. Pacinotti' di Bagnone (Massa Carrara), il centro ricerche agro-ambientali 'E. Avanzi' di Pisa, l'istituto tecnico agrario 'Anzilotti' di Pescia (Pistoia), il polo universitario 'Città di Prato' e l'istituto tecnico agrario 'B. Ricasoli' di Siena.

L'edizione 2018 del premio Touring cade in un anno che il ministero dell'agricoltura ha deciso di dedicare al cibo italiano. E di tipicità le realtà premiate in tutta la Toscana, dalla costa alla montagna, ne ha davvero tante. Il segreto del successo sta nella capacità di impiegare in agricoltura le nuove tecnologie e di evitare gli sprechi di risorse disponibili per migliorare anche le condizioni dell'ambiente.