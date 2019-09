Tre milioni per i disabili che restano soli

Stanziate le risorse regionali per gli interventi del 'Dopo di noi' destinati a sostenere i disabili gravi senza i genitori

FIRENZE — Ammontano a quasi tre milioni e mezzo di euro le risorse che la Regione ha deciso di ripartire tra le Società della Salute e le Zone Distretto delle aziende sanitarie per finanziare il 'Dopo di noi'.

Si tratta, nello specifico, degli interventi di assistenza, cura e protezione dei disabili gravi che restano senza genitori o a cui genitori non sono in grado di garantire un sostegno adeguato. In quest'ultimo caso il sistema prevede la progressiva presa in carico delle persone già quando i genitori sono ancora in vita.

"In seguito alla legge sul Dopo di noi, in Toscana abbiamo 28 progetti realizzati, che coinvolgono 1.380 persone con disabilità grave - dice l'assessore Stefania Saccardi - Come Regione Toscana, da oltre un decennio siamo impegnati con progetti che vogliono favorire l'autonomia, il benessere e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave, con interventi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare e di supporto alla domiciliarità".