Turbogas, quasi tre milioni per Sesta Lab

Accordo tra Regione Toscana e Cosvig per il nuovo impianto destinato ai test di combustori per turbine a gas a Radicondoli

FIRENZE — Un accordo da 2 milioni e 700mila euro per realizzare il primo di due lotti in cui testare combustori per turbine a gas all'interno di Sesta Lab a Radicondoli. L'accordo è stato firmato a Firenze tra Regione Toscana e il consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche Cosvig e prevede che 1 milione di risorse del Programma operativo regionale Fesr 2014-2020 sia messo a disposizione dalla Regione che nel 2013 siglò con i privati e con i comuni un protocollo per il rilancio del Laboratorio, oggi un centro di eccellenza dell'area geotermica nei campi del teleriscaldamento e dell'energia da fonti rinnovabili.

L'accordo siglato in Regione è una tappa intermedia di un percorso che proseguirà con la realizzazione del secondo lotto per un investimento complessivo stimato di 4 milioni e 700mila euro. La realizzazione del lotto 1 del nuovo fabbricato del Sesta Lab è prevista entro il 30 giugno 2020.