Ufficio scolastico regionale, il nuovo direttore

Il dirigente vive a Pistoia e ha svolto l'ultimo incarico professionale in Liguria dopo aver guidato per cinque anni il provveditorato dell'Abruzzo

FIRENZE — L'ufficio scolastico regionale ha un nuovo direttore, in servizio da stamattina: Ernesto Pellecchia, da trent'anni residente a Pistoia dove ha lavorato alcuni anni come viceprovveditore. Dal 2012 al 2017 Pellecchia ha svolto l'incarico di direttore regionale dell'Abruzzo a cui si è aggiunta la reggenza, per un anno, anche dell'Ufficio regionale del Molise.

Dal 2'17 ad oggi ha guidato l'Ufficio scolastico regionale della Liguria.