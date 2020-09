Elezioni, urne aperte, la Toscana al voto

Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il referendum costituzionale, per le elezioni regionali e per le amministrative in 9 Comuni

FIRENZE — L'ora X delle elezioni in Toscana è scoccata. Sono 2.985.115 gli elettori toscani chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Toscana e i 40 nuovi consiglieri della Regione. Di questi, 199.281 sono chiamati anche a votare in 9 Comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Ma in questo "election day" settembrino c'è anche il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari (oltre alle suppletive nel collegio uninominale 03 - Sardegna e nel collegio uninominale 09-Veneto).

Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Per votare, occorre presentarsi al seggio con un documento di identità e con la tessera elettorale. Se smarrita, un duplicato può essere richiesto in Comune. Gli uffici elettorali saranno per questo aperti anche domenica. Vista l'emergenza Covid, è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani prima del voto. Chi è in isolamento a casa per via del Covid-19 ed ha fatto richiesta, sia che si trovi in quarantena sia che si tratti di isolamento fiduciario, potrà votare da casa: sono 443 i toscani che, a ieri mattina, avevano chiesto di poter votare a domicilio.

- Referendum



Il quesito chiede di confermare oppure respingere le modifiche a tre articoli della Costituzione, il 56, il 57 e il 59. Votando sì, si dà il via libera alla riduzione del 36,5% del numero dei senatori e dei deputati italiani, portando da 630 a 400 i seggi di Montecitorio e da 315 a 200 quelli di Palazzo Madama. Quindi, se la riforma costituzionale venisse confermata, il totale dei parlamentari italiani passerebbe da 945 a 600. Non è previsto alcun quorum: vince la scelta che ottiene il maggior numero di preferenze.

- Elezioni regionali



Si vota per decidere chi sarà il nuovo presidente della Regione e votare i componenti del prossimo Consiglio regionale.

Ecco i candidati presidente in ordine alfabetico:

- Marco Barzanti sostenuto dalla lista "Partito Comunista Italiano"

- Salvatore Catello sostenuto dalla lista “Partito comunista”

- Susanna Ceccardi sostenuta da quattro liste: “Toscana civica per il cambiamento”, “Forza Italia – Udc”, “Fratelli d’Italia”, “Lega Salvini Premier”

- Tommaso Fattori sostenuto dalla lista “Toscana a sinistra”

- Irene Galletti sostenuta dalla lista “Movimento 5 stelle”

- Eugenio Giani sostenuto da sei liste “Sinistra Civica ecologista”, “Partito Democratico”, “Svolta!”, “Europa verde progressista civica”, “Italia viva – Più Europa”, “Orgoglio Toscana”

- Tiziana Vigni sostenuta dalla lista “Movimento 3V Libertà di scelta”.

- Elezioni Comunali



I Comuni chiamati al voto sono 9 in tutta la Toscana. Sopra i 15.000 abitanti, dunque con possibilità di ballottaggio nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta di uno dei candidati al primo turno, ci sono Arezzo (unico capoluogo al voto a questa tornata elettorale), Viareggio, in provincia di Lucca e Cascina in provincia di Pisa.

Inferiori ai 15.000 abitanti gli altri cinque Comuni sede di elezioni in Toscana: Coreglia Antelminelli e Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, Orciano Pisano in provincia di Pisa, Villafranca in Lunigiana in provincia di Massa Carrara e Uzzano in provincia di Pistoia. Qui il sindaco sarà eletto al primo turno.

C'è poi il caso di Follonica: qui, però, si vota solo per il ballottaggio in seguito all'annullamento da parte del Tar della proclamazione del sindaco eletto.