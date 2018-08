Vaccini, Toscana pronta a ricorrere alla Consulta

Lo ha detto il presidente Enrico Rossi in riferimento alla posizione espressa da altri governatori sul rinvio dell'obbligo vaccinale

FIRENZE — La Toscana ribadisce la propria posizione riguardo all'obbligo vaccinale. Il governatore Enrico Rossi, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1 ha detto che "se ci sono elementi" per ricorrere alla Consulta contro un eventuale rinvio dell'obbligo vaccinale "lo faremo". Il nodo del contendere è la proroga dell’obbligo di presentazione dei certificati di vaccinazione per l’iscrizione dei bambini a scuola.

Rossi ha poi ribadito l'intenzione della Toscana a procedere con la propria legge in materia di copertura vaccinale. Legge che era già stata predisposta che poi era stata bloccata per l'intervento della legge nazionale. La sanità, infatti. è materia concorrente su cui possono legiferare Stato e Regioni. "Penso che un paese-Arlecchino dovremmo evitarlo su questo tema, perché poi come sempre a rimetterci sono le regioni più in difficoltà, generalmente le regioni del Sud", ha detto ancora al microfono Rossi. "Noi valuteremo bene quello che uscirà fuori o meno" dal Parlamento sull'eventuale rinvio, "e se ci sono le condizioni faremo ricorso alla Consulta, approvando la nostra legge che avevamo mandato al Consiglio regionale, che riconferma l'obbligatorietà".