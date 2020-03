Domenica di gelo e raffiche di vento a 90 all'ora

Coronavirus, la spesa al supermercato in timelapse: scaffali pieni e ingressi contingentati

Dal tardo pomeriggio temperature in picchiata di dieci gradi e vento molto forte. La protezione civile regionale ha emamato una nuova allerta meteo

FIRENZE — Arrivano in Toscana intensi e freddi venti nord orientali a partire dalla seconda parte della giornata di domani, domenica 22 marzo, e nella giornata di lunedì, un vero e proprio "colpo di coda dell'inverno" in arrivo. Le temperature medie potranno scendere anche di dieci gradi.

La Protezione civile regionale, al momento, ha diramato un'allerta meteo in codice giallo per vento. L'allerta, valida su buona parte del territorio regionale, scatterà alle 20 di domani, domenica 22 marzo, e resterà in vigore fino alle 24, salvo ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani.

Più nel dettaglio, sono attesi venti da nord est con raffiche fino a 60-90 km/h su Appennino e Arcipelago, litorale, Colline Metallifere e Amiata; fino a 60-70 km/h nelle vallate esposte.

Per quando riguarda il mare: domani, domenica, moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi al largo in serata.