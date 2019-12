Nuova allerta arancione per vento forte

Ancora una notte di allerta per le forti raffiche attese sul litorale dalla Versilia a Piombino. Rischio mareggiate. Pioggia nell'entroterra

FIRENZE — L'allerta non è finita dopo due giorni di maltempo che ha seminato danni in tutta la regione (vedi articoli correlati) con i fiumi, a partire dall'Arno, che si sono gonfiati. La sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice arancione per il vento forte e rischio mareggiate sulla costa. In particolare l'allerta riguarda il tratto dalla Versilia a Piombino con l'interessamento del litorale pisano, della costa livornese e delle isole dell'Arcipelago. Il codice arancio resterà in vigore fino alle 8 di domattina.

Sulle altre zone della costa meridionale della Toscana è stato attivato, invece, il codice giallo con l'eccezione dell'Argentario: qui l'allerta è infatti arancione.

Ancora gravi disagi sono previsti sulle isole, dopo una giornata in cui i collegamenti marittimi sono stati bloccati: qui sono attese raffiche forti di Ponente già da stasera. Domani, atteso forte vento di Maestrale.

Non è ancora finita nemmeno la pioggia, sebbene non si prevedano precipitazioni intense come nelle ultime ventiquattr'ore. Nella notte tra oggi e domani sono attese ancora sui rilievi meridionali.