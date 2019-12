Esonda la Sieve, Arno monitorato

Il maltempo delle ultime ore ha causato la fuoriuscita della Sieve a Ponte a Vico. A Firenze atteso un nuovo innalzamento dell'Arno

PONTASSIEVE — Le ripercussioni della nuova ondata di maltempo che nella notte tra sabato e domenica ha interessato la Toscana (vedi articoli correlati) si sono fatte sentire anche nel fiorentino dove ora si spera nella tregua concessa in mattinata dalla pioggia.

Il Comune di Pontassieve, attraverso il proprio profilo Facebook, ha fatto sapere che la Sieve è esondata nel tratto di Ponte a Vico. La via Colognolese, di conseguenza, è stata chiusa: "Personale della protezione civile sta monitorando la situazione", si legge sul profilo dell'ente.

Per quanto riguarda l'Arno, che ieri ha raggiunto il primo livello di guardia, la protezione civile della Città Metropolitana fa sapere che è prevedibile un nuovo aumento dei livelli idrometrici del fiume che, in ogni caso, non desta preoccupazioni particolari. Il monitoraggio, in ogni caso, proseguirà nelle prossime ore.