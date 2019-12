Crolli, frane e allagamenti, Toscana martoriata

Centinaia di richieste di intervento ai vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo in tutta la regione. Sulla costa incubo vento

FIRENZE — L’ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Toscana ha causato danni e gravi disagi in tutto il territorio regionale. Per fare il punto della situazione, il governatore Enrico Rossi ha convocato una conferenza stampa in tarda mattinata. Ieri, intanto, era stato già dichiarato lo stato di emergenza regionale.

Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco arrivate nel corso della notte e nelle prime ore della mattinata. I danni riguardano in particolare gli alberi caduti per il vento e per la pioggia e gli allagamenti dei sottopassi stradali.

Questa la situazione provincia per provincia.

A Firenze, spiegano i pompieri, risultano da evadere circa 60 interventi, in particolare nella zona di Empoli e Castelfiorentino. A Barberino Tavarnelle, il Comune ha deciso di chiudere al transito il ponte località Zambra – Cusona. Il torrente Elsa è sotto monitoraggio.

A Pisa sono state circa 40 le richieste di intervento in tutta la provincia.

A Grosseto oltre 90 le richieste di intervento, principalmente nei comuni Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Magliano in Toscana.

A Siena risultano oltre 70 le richieste di intervento in tutta la provincia, mentre ad Arezzo sono 30. Qui, a causa degli allagamenti, sono stati chiusi alla circolazione Viale Santa Margherita e via Buonconvento da Montefeltro.

In tutta la provincia provincia di Livorno n l corso della notte si sono registrati allagamenti nel sottopasso via Firenze a Livorno dove alcune persone sono rimaste bloccate in una macchina in panne in viale Carducci e viale I. Nievo sempre a Livorno. Problemi anche per gli alberi caduti o pericolanti a Nugola, Rosignano M., Cecina, San Vincenzo, Porto Azzurro, Marciana.