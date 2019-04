Addio a Bugialli, emblema della cucina toscana

Lo chef e gastronomo di fama mondiale è morto a Viareggio dopo oltre quarant'anni trascorsi a New York. E' stato maestro di schiere di cuochi

VIAREGGIO — Lo chef e gastronomo Giuliano Bugialli si è spento a Viareggio all'età di 88 anni. Era l'emblema e l'ambasciatore del mangiar bene e della cucina toscana nel mondo.

Bugialli, nato a Firenze nel 1931, era tornato a Viareggio nel 2017 in seguito a problemi di salute dopo aver trascorso oltre 40 anni negli Stati Uniti. A New York, negli anni Settanta, aveva fondato la 'Foods of Italy', la prima scuola di cucina italiana.

Una storia iniziata con il lavoro in un'agenzia di viaggi, poi l'insegnamento dell'italiano a New York e i primi esperimenti con i corsi di cucina. Cucina che poi è diventata una professione: Bugialli ha insegnanto a tanti cuochi, in particolare in America.