Corteo a Firenze a sostegno della resistenza kurda

Manifestazioni in tutta la Toscana, a Firenze hanno sfilato i compagni di "Tekosher Orso" il giovane Lorenzo Orsetti ucciso in combattimento

FIRENZE — Oltre duemila persone hanno sfilato nel corteo regionale organizzato a Firenze dall'Assemblea Toscana per il Kurdistan per dire "No alla guerra, sosteniamo la Resistenza Kurda contro l’aggressione della Turchia". Hanno manifestato anche i genitori di Lorenzo Orsetti, il giovane fiorentino ucciso nel marzo scorso mentre militava come volontario in Rojava ed a cui è stato dedicato un omaggio quando il corteo è arrivato in San Lorenzo.

La manifestazione è partita da piazza Santa Maria Novella con i collettivi, studenti, centri sociali, organizzazioni politiche e sociali, sindacati, che si sono schierati a fianco del Movimento kurdo per sfilare sotto le finestre di regione, prefettura e comune per dire che "Non volgiamo affari di sangue con il regime turco, le nostre istituzioni devono fare atti concreti per il sostegno del Movimento Kurdo guidato dal PKK ed il riconoscimento dell'esperienza del Rojava e della Siria del Nord".

Ha sfilato per le vie del capoluogo anche la Cgil Toscana che evidenziato in una nota "L'aggressione della Turchia è rivolta nei confronti di uno Stato sovrano, la Siria. Tale aggressione deve essere duramente condannata dalla Comunità internazionale e da ogni sincero democratico. Sono colpiti soprattutto i kurdi, che si sono battuti armi in pugno contro i tagliagole dell'Isis sperimentando al contempo forme avanzate di governo laiche ed inclusive, in una dimensione federalista all'interno dell'integrità territoriale della Siria. Destano orrore e sgomento i bombardamenti sui civili e la repressione disumana di chi, soprattutto donne, aveva impresso un moto di libertà ed emancipazione straordinario. Gli Usa hanno dato sostanzialmente il via libera ad Erdogan per l’attacco ritirando le truppe, l'Europa balbetta in maniera imbarazzante. La mobilitazione di piazza è utile, necessaria e doverosa, assieme la richiesta ai Governi, partendo dal nostro, di smettere di vendere armi alla Turchia e di finanziare campi profughi fuori dalla Fortezza Europa, mettendo in campo misure di pressione diplomatica ed economica, come ad esempio l'embargo".