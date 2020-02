Dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in corteo

Manifestazione nel centro del capoluogo per chiedere nuove assunzioni che colmino la carenza di personale. A rischio 20 uffici periferici

FIRENZE — I lavoratori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno protestato contro le carenze di organico con un presidio davanti alla sede di via Santa Caterina d'Alessandria e poi con un corteo che ha raggiunto la prefettura in via Cavour.

In una nota i sindacati Cgil, Cisl e Uil lanciano l'allarme sugli effetti della riduzione di personale: "Carenze di organico (in Toscana tre anni fa c'erano 2.400 dipendemti, quest'anno scenderanno sotto i 1.900) e accertamenti a rischio (proprio mentre il Governo ha messo in finanziaria un recupero di ulteriori 3 miliardi con la lotta all'evasione fiscale), esigenza di assunzioni e di non chiudere gli uffici periferici (oltre 20 in Toscana)".