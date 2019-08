Apre il portone e trova un serpente nel condominio

Un residente rientrato in serata nel palazzo ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che sono intervenute per una verifica nel condominio

FIRENZE — “C’è un serpente nel condominio!” questa la segnalazione giunta ieri sera da parte di un residente che al suo rientro a casa si è trovato a pochi metri da un rettile strisciante. Ad aspettarlo dentro l’ingresso di uno stabile lungo la via Pistoiese c’era infatti un serpente.

Il condomino si è rivolto alla polizia che è intervenuta in via Veneto con una volante della Questura di Firenze. Gli agenti hanno subito constatato che si trattava di un piccolo esemplare non pericoloso. Preservandone l’incolumità, i poliziotti hanno fatto in modo che l’animale potesse tornare in libertà nel suo habitat naturale, lontano dai palazzi.