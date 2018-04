L'artigianato riparte dalla Toscana

Inaugurata l'82ma edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato. Fino al 1 maggio 800 espositori per guardare ai mercati del mondo intero

FIRENZE — Al tagli del nastro della Mostra dell'Artigianato, aperta fino al 1 maggio alla Fortezza Da Basso di Firenze, sono stati l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuffo, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia Del Re e il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi.

Clima di grande apertura con artigiani provenienti da una cinquantina di paesi esteri per un appuntamento che vede Firenze trasformarsi ogni anno per una settimana nella capitala mondiale dell'artigianato. "La tradizione del saper fareartigiano coniugata all'innovazione e ad una ricerca costante:sono questi i segreti del successo di un settore che trova nellamostra una vetrina d'eccezione", ha detto l'assessore Stefano Ciuffo. L'assessore Del Re ha poi sottolineato che "con oltre 800 espositori la mostra rappresenta un appuntamento immancabile per tanti operatori del settore,italiani ed esteri, un evento che la città di Firenze è orgogliosa di ospitare".

Bassilichi ha poi aggiunto che si tratta di "una mostra che valorizza la storia e la tradizione dell''artigianato ma cheguarda al futuro grazie anche all''apertura verso i mercati internazionali: questa è una delle novità di questa edizione"