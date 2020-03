Covid-19, Fiorentina a sostegno della Asl Centro

La Fondazione Santa Maria Nuova ha ricevuto una prima importante donazione a sostegno dell’Azienda Ausl Toscana Centro da parte del Club Viola

FIRENZE — La Fiorentina ha lanciato la raccolta fondi “Forza e Cuore”, attiva sulla piattaforma gofundme, con l’obiettivo di sostenere gli ospedali della città metropolitana di Firenze. Il presidente Rocco Commisso, insieme alla sua famiglia, hanno già dato il via nella giornata di ieri, in prima persona, a questa iniziativa donando direttamente una cifra importante alla Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze.

La Fondazione nasce a sostegno dell’Ausl Toscana Centro, per tutelare, promuovere e supportare le attività dell’Azienda. Fin dall’inizio di questa emergenza si è attivata per avviare una specifica campagna di raccolta fondi dedicata a questo momento di emergenza.

“Un caloroso ringraziamento alla Famiglia Commisso ed alla Famiglia Viola per questa importante donazione che riceviamo come gesto di solidarietà e di sostegno in un momento come questo in cui i nostri professionisti sono impegnati quotidianamente in tutte le strutture ospedaliere dell’azienda sanitaria - ha detto Giancarlo Landini, Presidente Fondazione Santa Maria Nuova - la Fondazione Santa Maria Nuova si è attivata fin da subito per accogliere iniziative come questa affinché possa contribuire ad affrontare al meglio questa emergenza sanitaria.”

Il Club viola ha deciso di lanciare la raccolta fondi “Forza e Cuore” con l’obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro ed il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine e suo figlio Giuseppe hanno già dato il via in prima persona, a questa iniziativa donando direttamente alle due realtà individuate sul territorio toscano la cifra totale di 250.000 euro.

“In questi giorni, anche se distante, sto seguendo la situazione in Italia con grande attenzione e preoccupazione. Ho il desiderio e la convinzione di offrire il mio sostegno e quello della mia famiglia, quello del Club e di tutti i nostri amici a tutti coloro che in questi difficili momenti stanno facendo il massimo per salvare delle vite umane e arrestare appena possibile la diffusione di questo nemico subdolo ed invisibile. Invito tutta la grande Famiglia Viola ad unirsi ancora di più in questi giorni difficili e sostenere le persone e le strutture che sono in prima linea. Per questa ragione il mio più sentito ringraziamento va in particolare ai medici, agli infermieri e a tutto il personale ospedaliero che in queste ore stanno combattendo la più dura delle battaglie sul territorio toscano” queste le parole di Rocco Commisso.

“Nel ringraziare il Presidente Commisso la sua famiglia e tutto lo Staff della Fiorentina per questa preziosa donazione - ha detto Rocco Damone direttore Generale di Careggi - ci impegniamo subito a utilizzare i fondi erogati per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori. La donazione è “fast” e noi ne abbiamo bisogno immediatamente per aumentare le dotazione di strumenti indispensabili a difesa dei medici e degli infermieri che hanno il compito di curare i pazienti affetti dal Corona Virus. Grazie alla famiglia Commisso a nome di tutta la comunità di Careggi”.

È possibile trovare tutte le informazioni per effettuare le donazioni andando direttamente sul nostro sito (http://it.violachannel.tv) oppure collegandosi al seguente link: https://www.gofundme.com/f/sadjn7-forza-e-cuore