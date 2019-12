Fuga di gas, evacuato un ristorante

I vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti nel centro storico di Firenze per mettere in sicurezza la zona e bloccare la circolazione

FIRENZE — Una fuga di gas segnalata nel primo pomeriggio in via dello Sprone, in Oltrarno, ha allertato i mezzi di soccorso che si sono diretti nel centro storico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale.

Il personale dei vigili del fuoco ha attivato le misurazioni e per precauzione ha disposto l'evacuazione di un ristorante, mentre gli agenti della municipale hanno predisposto la chiusura della zoina alla circolazione e le deviazioni del traffico.

I tecnici di Toscana Energia sono a lavoro per individuare la perdita.