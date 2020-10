Movida e assembramenti, maxi-multe per 4 giovani

I ragazzi sono stati sorpresi fuori da un locale senza mascherina dagli agenti delle Volanti. Ciascuno dovrà pagare 400 euro di multa

FIRENZE — Quattro giovani non rispettosi delle norme anti-Covid sono stati multati per 400 euro ciascuno, in quanto sorpresi fuori da un locale di via Santa Monaca senza mascherina e vicini fra loro.

Sono stati gli agenti della Squadra Volanti a svolgere il controllo e a comminare le multe. I quattro, da quanto si apprende, sono tutti maggiorenni e non residenti in Toscana.

Nella serata di ieri la Polizia ha controllato in particolare la zona della movida di piazza Santo Spirito, procedendo all'identificazione di 76 persone.