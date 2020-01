Setticemia fulminante, muore in ospedale

In corso gli esami istologici per capire le cause del decesso di una paziente morta a Torregalli. Incubo batterio New Delhi

FIRENZE — Un caso di "setticemia fulminante" ha causato la morte di una paziente di 51 anni all'ospedale Torregalli di Firenze. A spiegarlo è la direzione sanitaria della Usl Toscana Centro. La donna "è al momento risultata positiva solo al batterio escherichia coli. E' stato avviato un riscontro diagnostico richiesto dai sanitari del reparto dove la paziente era ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio".

Il caso della donna, madre di una bambina, è stato riportato dal quotidiano La Nazione secondo cui la sua situazione è rapidamente precipitata fino al decesso che ha fatto temere la presenza del cosiddetto "superbatterio" New Delhi. Secondo il quotidiano, in un primo momento le erano stati diagnosticati sintomi influenzali, poi in ospedale sarebbe emersa una polmonite con versamento pleurico. Sempre dalla Asl si fa presente che l'azienda ora "è in attesa sia degli esami istologici che colturali" per chiarire con esattezza le cause della morte.

Per quanto riguarda il New Delhi, in Toscana, allo stato attuale i casi ammontano a 153 e sono risultati letali nel 32 per cento dei casi di pazienti con sepsi. Il cosiddetto "superbatterio" si trova nella flora intestinale e, da recenti studi, è emersa la sua capacità di innescare meccanismi di resistenza che hanno fatto aumentare i casi della sua presenza nei pazienti toscani.