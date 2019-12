Investita e trascinata dal tram, grave una donna

I vigili del fuoco hanno sollevato un convoglio, sul posto personale sanitario del 118, la linea del trasporto locale su ferro è stata interrotta

FIRENZE — Una donna di 27 anni è stata investita e trascinata per alcuni metri dal tram lungo la linea T2 a Novoli, presso la fermata della Regione Toscana. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha sollevato un convoglio per permettere ai soccorritori di intervenire sulla donna rimasta gravemente ferita. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento anche grazie all’ausilio delle telecamere presenti alla fermata e alle immagini riprese dal tram in movimento.

La ragazza è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, in condizioni gravi e si trova ricoverata in prognosi riservata. Il conducente del tram, a causa dell’incidente, è ancora sotto shock.. "Il tram, che transitava intorno alle ore 18.00 in direzione Unità (centro città) ed era in fase di rallentamento per entrare in fermata, ha investito la ragazza che, trovandosi sul bordo della banchina, sembra esser scivolata dopo aver perso l’equilibrio. In seguito all’impatto è rimasta incastrata tra la banchina e il tram" è quanto recita una nota di Ratp.

L'intervento è stato affidato a vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. L'assessorato alla mobilità ha avvisato che è stata "Chiusa via di Novoli ingresso città con deviazione del traffico in via Carissimi. Modificati i tempi semaforici lungo la direttrice di via Baracca" ed inoltre "Si registrano difficoltà di circolazione in via Baracca e pesanti risentimenti anche su via Pistoiese e via Pratese".

La Linea è stata interrotta tra le fermate Redi e Palazzi Rossi per assistere in piena sicurezza la donna rimasta ferita. Sul circuito sono intervenuti bus navetta sostitutivi.