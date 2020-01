Gli Uffizi secondi solo al Colosseo

Seconda posizione per la Galleria fiorentina nella classifica dei primi trenta musei e parchi archeologici più visitati d'Italia

FIRENZE — Gli Uffizi confermano la loro posizione dominante nel panorama dei musei italiani, secondi solo al Colosseo in termini di ingressi secondo la classifica dei musei e parchi archeologici più visitati riguardo alla quale il ministro dei Beni culturali Franceschini ha parlato di "risultati straordinari".

Nel 2019 sono stati 4,4 milioni gli ingressi agli Uffizi. Il Colosseo, primo in classifica, ha registrato 7,5 milioni di ingressi, mentre gli scavi di Pompei, in terza posizione, ne hanno totalizzati circa 4 milioni, 160mila in più rispetto all'anno precedente.

Guardando al panorama nazionale, in crescita sono la Galleria Nazionale delle Marche, con il 36,8 per cento di visitatori in più rispetto al 2018, e i musei di Capodimonte, a Napoli.