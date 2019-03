Io vado al museo, scoprire l'arte senza biglietto

Con l'iniziativa Settimana dei Musei del Ministero dei Beni Culturali i luoghi della cultura statali toscani saranno aperti al pubblico gratuitamente

FIRENZE — Al via l'iniziativa ''Io vado al Museo'' domenica 3 marzo 2019, prima domenica del mese, e per la settimana dal 5 al 10 marzo, "Settimana dei Musei", anche i luoghi della cultura statali presenti in Toscana saranno aperti al pubblico gratuitamente.

Un tuffo tra i capolavori di ogni epoca in un itinerario che va dalle città d'arte, come Firenze, Siena, Pisa, Arezzo fino ai piccoli borghi nelle campagne.

Un'offerta culturale che va dagli antichi insediamenti etruschi e romani fino al patrimonio di arti visive che dal Medioevo all'Ottocento ha caratterizzato l'arte in Toscana. Ingresso gratuito anche per le mostre temporanee ancora in corso e per scoprire e visitare le nuove sezioni museali inaugurate di recente.

Tutti i dettagli dei singoli eventi, modalità di ingresso, in continuo aggiornamento sono disponibili sui siti www.iovadoalmuseo.it e www.iovadoalmuseo.it