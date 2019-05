In mille contro Salvini, disordini e cariche

Un migliaio di persone si è radunato vicino alla piazza dove è previsto il comizio del leader della Lega, tentando di sfondare il cordone di sicurezza

FIRENZE — Grande tensione nel centro di Firenze in vista del comizio in piazza Strozzi del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in Toscana per la campagna elettorale per le consultazioni europee e amministrative del 26 Maggio.

Circa un migliaio di persone si è ritrovato in piazza Repubblica, a duecento metri da piazza Strozzi, e, per ben tre volte, manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza organizzato dalle forze dell'ordine.

La polizia ha replicato con altrettante cariche di alleggerimento. Circa un centinaio i manifestanti coinvolti nei tentativi di sfondamento.

Su uno striscione si legge lo slogan: "Dopo il Matteo di Rignano facciamo il Matteo padano".

Notizia in aggiornamento