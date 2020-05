L'aeroporto di Firenze è di nuovo operativo

Lo scalo è stato ufficialmente riaperto con l'avvio della Fase 2 anche se, per il momento, non sono previsti voli di linea

FIRENZE — E' tornato operativo l'aeroporto "Vespucci" come disposto dal decreto firmato nei giorni scorsi dalla ministra delle infrastrutture Paola De Micheli (vedi articoli correlati), lo stesso che ha restituito piena operatività anche allo scalo di Ciampino a Roma.

Alla cerimonia di riapertura dopo oltre un mese di lockdown per le restrizioni anti-Covid, hanno partecipato il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente e il vicepresidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e Roberto Naldi.

Al momento, sul sito dell'aeroporto, sono ancora vuoti i pannelli informativi con i voli in partenza e in arrivo. Ancora, infatti, molte compagnie aeree non hanno rimesso in programma voli, come testimoniano anche i siti di monitoraggio dei voli su internet che continuano a mostrare sgombro un cielo che abitualmente è intasato di piccoli aeroplani gialli in movimento anche sulla Toscana.

Voli 4 maggio 2020 (Fonte Flight Radar)

Intanto si sta mettendo a punto il sistema di screening a cui i passeggeri dovranno essere sottoposti per accedere allo scalo fiorentino.