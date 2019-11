Pezzi unici, ascolti record per la fiction Rai

La serie tv sull'artigianato fiorentino è stata sostenuta dalla Fondazione CR Firenze, da Confartigianato e dall'Osservatorio Mestieri d'arte

FIRENZE — Continua il successo della fiction Rai sull'artigianato fiorentino "Pezzi Unici", diretta da Cinzia TH Torrini, con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Domenica 24 novembre sono rimasti incollati alla televisione una media di 4,6 milioni di spettatori, pari al 20,2 per cento di share.

‘’Grandissima soddisfazione’’ hanno commentato i presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, di Confartigianato Firenze Alessandro Vittorio Sorani e di Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte Luciano Barsotti, le tre istituzioni che hanno contribuito a sostenere la realizzazione della serie tv insieme alla Regione Toscana e a Toscana promozione.

‘’La sfida degli ascolti televisivi vinta ieri sera - dichiarano i tre presidenti in una nota - con uno share che in Toscana ha raggiunto il 32 per cento, ci fa immensamente piacere perché conferma l’attualità del tema e il suo interesse anche in un pubblico generalista. La regista ha saputo raccontare l’attività degli artigiani e la vita delle loro botteghe, inserendola in una trama avvincente e magistralmente interpretata. L’artigianato viene dipinto come un’attività che fa crescere, riesce a tirare fuori il meglio dall’individualità di ciascuno e speriamo possa essere uno strumento per avvicinare i giovani a intraprendere un percorso di formazione in questo campo”.