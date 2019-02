Pareggio viola al Friuli, nel ricordo di Astori

Undici mesi dopo la drammatica morte del capitano la squadra allenata da Pioli ha affrontato l'Udinese. Ne è sortito un pareggio

UDINE — Dopo la morte di Davide Astori, avvenuta a Udine il 4 marzo 2018, quella con l'Udinese in trasferta non sarà mai più una partita normale. Per la seconda volta la Fiorentina è tornata in Friuli, allo Dacia Arena, per sfidare i bianconeri.

La gara non ha dato molti spunti, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo l'Udinese, a conclusione di un contropiede veloce, ha segnato con Larsen l'uno a zero.

Al 65' il pareggio viola, con un rasoterra in diagonale di Fernandes. Nel finale Fiorentina generosa in attacco, soprattutto grazie a Chiesa, ma la partita, nel ricordo di Davide Astori, è rimasta ferma sul pareggio.

Nella partita giocata ad aprile scorso (un mese dopo la morte di Astori) la Fiorentina vinse per 2-0 con reti di Veretout e Simeone.