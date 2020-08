Focolaio in un bar, porte subito sprangate

Isolati 9 casi di Covid, tutti relativi a persone che vivono nella stessa casa. La proprietà ha chiuso i battenti ancor prima di conoscere i risultati

FORTE DEI MARMI — Un altro focolaio di Covid-19 in Toscana, stavolta in Versilia, in un bar a Forte dei Marmi. Sono 9 i casi positivi individuati, 8 dei quali asintomatici e già in quarantena come ha precisato il sindaco di Forte Bruno Murzi spiegando che si tratta di "persone conviventi nella stessa abitazione".

La proprietà del locale interessato, tra l'altro, ha deciso di chiudere i battenti ancora prima di conoscere l'esito degli esami medici, evitando in questo modo l'eventuale propagazione del contagio. Un comportamento definito, sempre dal sindaco "serio e responsabile".

Il focolaio, spiega il primo cittadino, "è completamente sotto controllo".