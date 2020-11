Funerali in promozione per il Covid, l'ira di Federcofit

La Federazione del comparto funebre condanna alcune imprese che pubblicizzano offerte al ribasso: "Offendono i cittadini, espressioni aberranti"

TOSCANA — Sconti Covid, promozioni, bare in offerta: Katia Catassi, presidente per la Toscana di Federcofit, la federazione che riunisce imprese funebri sul territorio nazionale, denuncia l'affissione di manifesti e cartelli che riportano offerte per funerali a prezzo molto ribassato in occasione dell'emergenza Covid. Quelli che vedete nelle foto sono state scattate a Milano ma il problema - spiega Federcofit - si pone anche in altre città.

"Tramite l’istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP), lo scorso anno siamo riusciti a smascherare e far rimuovere alcuni cartelloni in Toscana che pubblicizzavano un prezzo oltremodo basso per un servizio funebre - spiega Katia Catassi - Se eseguiti nel rispetto delle regole i servizi funebri non possono essere svolti ai costi pubblicizzati, la pubblicità oltre che offendere induce i cittadini colpiti da lutto nella rete della truffa".

"Al di là della tariffe proposte, 799 euro è un costo assolutamente impossibile per un servizio “regolare” anche se di livello bassissimo - prosegue Catassi - le espressioni contenute sono oggettivamente aberranti e prive di ogni rispetto per le famiglie che dovrebbero usufruire di questi servizi".

"Mescolare un servizio quale il funerale e le battute più o meno popolari, arrivando al vero e proprio scempio con la frase “offensiva” verso le famiglie che hanno sofferto un lutto, “in regalo il cappotto di legno”, esprime l’assenza di ogni deontologia - conclude Catassi - Federcofit si dissocia fermamente da questi inaccettabili atti e comunicazioni e, ferma restando l’ azione di competenza delle Istituzioni a difesa delle famiglie, sollecita tutti i cittadini a prestare attenzione e valutare compiutamente offerte che, al di là della volgarità, possano apparire accattivanti ma che potranno riservare sorprese ed amarezza con passare del tempo".