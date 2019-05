Lucia Rossi è la sindaca del comune più piccolo

E' una donna il sindaco del comune più piccolo al voto in Toscana. Lucia Rossi ha ottenuto l'81% dei consensi. Careggine conta 539 abitanti

CAREGGINE — Lucia Rossi con la lista ''Uniti per Careggine'' è stata eletta sindaco del comune più piccolo della Toscana. Rossi è diventata sindaco di Careggine, in Garfagnana, che conta 539 abitanti. Il nuovo primo cittadino è stato eletto con l'81,3% dei consensi. La sfida per la poltrona di sindaco era contro Graziano Vecchi de ''L'altra lista per Careggine'' che ha ottenuto il 18,7% dei voti.