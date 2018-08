Autostrada tagliata in due dopo il disastro

L'autostrada A10 Genova-Savona è stata chiusa dopo il crollo del Ponte Morandi. Ripercussioni anche sulla rete autostradale toscana

GENOVA — Il disastro che ha colpito Genova, con il crollo del Ponte Morandi sulla A10 che stamattina ha causato la morte di almeno 22 persone, ha tagliato in due l'autostrada costringendo alla sua chiusura in entrambe le direzioni.

Le ripercussioni del disastro si sono avvertite anche sulla rete autostradale toscana. Chi da Livorno è diretto a Savona, infatti, può percorrere la A7 Milano Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova e proseguire per Savona.

L'autostrada interessata dal crollo è particolarmente trafficata, specialmente in questi giorni di esodo per le vacanze intorno al Ferragosto, trattandosi anche dell'arteria di collegamento più veloce con la Francia dalla Toscana.