Covid, contagiati altri due bambini e sei ragazzi in Toscana

Si allunga l'elenco di giovani e giovanissimi infettati dal Covid-19 in Toscana. I nuovi casi segnalati nel territorio della Asl Sud Est

GROSSETO — Tra i 13 nuovi casi di Covid-19 individuati in Toscana nelle ultime 24 ore ce ne sono anche 6 che riguardano persone molto giovani. A segnalarli è la Asl Toscana Sud Est.

I più giovani sono due bambini di 11 e 12 anni, contatti di un caso infetto nel grossetano. Gli altri sono sei ragazzi. Di questi, quattro sono stati individuati in provincia di Arezzo e hanno tutti 19 anni: tre sono di Montevarchi e uno di Terranuova Bracciolini, tornati da un viaggio in Grecia. Tutti, a quanto risulta, presentano sintomi lievi. Sono in corso le verifiche sanitarie su altre sette persone che facevano parte della comitiva.

Sempre nell'aretino, la Asl ha segnalato anche il caso di una ragazza di 17 anni, contatto di caso. Contagiata una ragazza di 19 anni anche in provincia di Siena a Sinalunga.

E mentre si allunga la lista dei giovani pazienti contagiati dal SarsCov2 in Toscana, emerge che il Covid in Toscana ha colpito quasi il quadruplo dei casi ufficialmente diagnosticati dalla Regione, cioè circa 38.000 residenti in Toscana a fronte dei 10.149 casi ufficiali diagnosticati. Lo rivelano, come spiega l'Ars Toscana, i dati preliminari dell'indagine nazionale di sieroprevalenza condotta dalla Croce Rossa Italiana per conto del Ministero della salute su un campione della popolazione selezionato dall'Istat.