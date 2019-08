Un altro trattore ribaltato, muore schiacciato

Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato travolto dal mezzo agricolo a Roccastrada. Un altro coltivatore ferito gravemente a Fucecchio

GROSSETO — Giornata drammatica sui campi della Toscana. Un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando un un terreno in località Incrociatella a Roccastrada. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi con il 118, i vigili del fuoco di Grosseto. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, però, era ormai troppo tardi.

Stamattina un altro grave incidente è avvenuto a Fucecchio. A fare le spese del ribaltamento di un altro trattore è stato un uomo di 69 anni (in un primo momento era stato riferito di 50 anni), che si è procurato delle gravi ferite a una gamba. L'uomo, a quanto pare, è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita.