Coronavirus, nove persone in quarantena a Grosseto

GROSSETO — Il sindaco ha disposto, con tre ordinanze, l'adozione della quarantena con sorveglianza attiva nei confronti di nove persone residenti nel territorio comunale che sarebbero entrate in contatto stretto con un caso sospetto di coronavirus (cioè positivo alla prima analisi e in attesa di conferma da parte dell’Istituto superiore di Sanità).

L'ordinanza è stata emessa su proposta del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sud est, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e ragionali emesse per il contenimento della diffusione del virus.

Sulla sua pagina Facebook il sindaco informa che "Non vi sono, al momento, motivi di allarme né di preoccupazione, poiché la misura rientra nelle ordinarie procedure disposte dal Governo e recepite dalla Regione, già adottate in analoghi casi in altri territori toscani. Nel caso di presentazione dei sintomi, grazie alla tempestività data dalla sorveglianza attiva, verrà immediatamente effettuato il tampone a domicilio, nel caso di positività saranno attivate le indagini epidemiologiche per tracciare i contatti secondo un protocollo standard nazionale. Le persone attualmente sottoposte a sorveglianza attiva in quarantena a domicilio non sono positive al Covid19".