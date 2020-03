Covid-19, a Grosseto tre nuovi casi positivi

Sono tre i nuovi casi positivi di coronvirus segnalati dall'Asl Toscana sud est in città. Si tratta di tre uomini tutti in isolamento domiciliare

GROSSETO — Tre nuovi casi di coronavirus in città a Grosseto. A segnalarli con il bollettino giornaliero l'Azienda USL Toscana sud est. Si tratta di tre uomini, tutti in isolamento nella propria abitazione.

Questi i nuovi contagi a Grosseto:

- Un uomo di 57 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare

- Un uomo di 67 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare

- Un uomo di 45 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare

Salgono così a 17 i casi in città, compresa una donna in isolamento a Marina.