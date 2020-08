Il focolaio di Corfù cresce, i positivi sono 26

Individuati altri 3 giovani tornati con l'infezione dall'isola greca. Nella Toscana sud est, in Agosto, il 56% dei nuovi positivi ha meno di 20 anni

TOSCANA — Ormai è uno dei focolai di Covid 'importati' dall'estero più consistenti, a cui si aggiungono ogni giorno nuovi casi positivi anche grazie al tracciamento dei contatti stretti. Stiamo parlando del cluster formato in Toscana da un nutrito gruppo di ragazzi intorno ai 20 anni, ma molti ne hanno anche meno, risultati positivi al Covid al rientro da una vacanza a Corfù.

Questa mattina l'Asl Toscana sud est ha elencato 23 casi di contagio collegati all'isola greca, così distribuiti fra le province di Siena e Arezzo: 10 a Montevarchi, 4 a Laterina Pergine, 3 a Siena, 2 ad Arezzo, 1 ciascuno nei Comuni di Cavriglia, Terranuova, Monte San Savino e Castelnuovo Berardenga. Fra questi c'è anche una bambina di 11 anni, familiare di uno dei ragazzi rientrati da Corfù.

Nel pomeriggio al focolaio greco della Toscana del sud si sono aggiunti altri tre casi positivi: un ragazzo di 19 anni di Arezzo, una ragazza di 19 anni di Montalcino e un'altra di 19 anni di Colle Val d'Elsa. Tutti e tre sono asintomatici e in isolamento presso la loro abitazione.

Sempre nelle ultime 24 ore, in provincia di Siena è stato individuato un microfocolaio anche a Castellina in Chianti, un ragazzo di 20 anni e una giovane di 26 rientrati dal Kosovo. E' invece tornato dalla Sardegna il sesto caso, una donna di 55 anni di Siena. Anche queste tre persone non mostrano alcun sintomo della malattia e sono in isolamento domiciliare.