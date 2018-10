In due comuni arrivano gli ispettori ambientali

Pitigliano e Sorano sono i primi due comuni toscani a testare la nuova figura per dare la caccia a chi abbandona i rifiuti

PITIGLIANO — Fino alla fine dell'anno il loro compito sarà promuovere comportamenti corretti per sensibilizzare i cittadini e le imprese al rispetto delle regole in materia di smaltimento dei rifiuti.

Poi i due ispettori ambientali che la settimana prossima entreranno in attivitàù a Pitigliano e Sorano passeranno alla fase esecutiva, cioè potranno segnalare i comportamenti scorretti per sanzionare chi abbandona i rifiuti in modo scorretto.

Arriva anche in Toscana insomma la nuova figura che le due amministrazioni, si legge in una nota, hanno deciso di attivare in collaborazione con il gestore dei rifiuti Sei Toscana.