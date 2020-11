Otto bambini sono morti per il Covid

Sul territorio nazionale i contagiati dal nuovo coronavirus nella fascia di età fra zero e 19 anni sono 149mila. Il vaccino pediatrico per ora non c'è

FIRENZE — In Italia dall'inizio dell'epidemia sono morti a seguito dell'infezione da Covid 8 bambini e ragazzi di età compresa fra gli zero e i 19 anni su un totale di oltre 52mila decessi. Il dato fa parte del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ed è stato diffuso dalla Società italiana pediatri presentando un congresso straordinario incentrato sulla pandemia.

Sempre dal Febbraio scorso ad oggi, il numero complessivo di contagiati nella fascia di età fra zero e 19 anni è stato 149.219, pari al 12.2% del totale delle persone colpite dal nuovo coronavirus in Italia. Nel dettaglio, 43.841 hanno un'età compresa fra zero e 9 anni (il 3.6% del totale dei contagiati), 105.378 da 10 a 19 anni (l'8,6% del totale).

Queste percentuali sono molto più elevate di quelle riscontrate durante la prima ondata, oscillanti nei primi mesi fra il 3 e il 4%, e che dipendono dall'incremento dei tamponi che permette di intercettare un numero sempre più elevato di positivi al Covid asintomatici. Fra i bambini fra zero e 9 anni infatti il 60% non manifesta alcun sintomo e il 30% solo sintomi lievi. Fra i 2 e i 19 anni gli asintomatici salgono al 70%. Solo lo 0,4% presenta sintomi severi della malattia.

In Toscana hanno contratto l'infezione alcune centinaia di bambini ma non si sono verificati decessi. Un bambino di 12 anni è stato ricoverato all'ospedale Meyer in condizioni critiche ma il caso si è risolto positivamente.

Al momento non sono in corso studi su vaccini anti-Covid da somministrare in età pediatrrica. Un'eventuale sperimentazione sui bambini inizierà probabilmente non prima dell'Aprile 2021, stando a quanto ha dichiarato all'Ansa Antonella Viola, direttrice dell'Istituto di ricerca Città della Speranza di Padova.