In Toscana altre 7 persone infettate dal Covid

Ci sono anche due nuove vittime, due donne ultranovantenni. Gli attualmente positivi sul territorio regionale salgono a 341, il 26 Giugno erano 314

FIRENZE — Nel nuovo bollettino quotidiano della Regione Toscana sono stati inseriti oggi 7 nuovi casi di contagio da Covid-19 che portano a 10.313 i casi totali. I nuovi casi sono stati registrati 5 nell'area fiorentina, uno a Pistoia e uno a Grosseto.

Ci sono anche tre nuovi guariti per un totale di 8.854 persone (l’85,9% dei casi totali).

Si registrano 2 nuovi decessi: si tratta di 2 donne spirate a Firenze, con un’età media di 92 anni. Il totale delle vittime sale a 1.118.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 360.262, 3.715 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono oggi 341 e sono in crescita dal 26 Giugno scorso quando erano scesi a 314. Di questi 14 sono ricoverati in ospedale (1 in più in 124 ore), di cui 2 in terapia intensiva (u1 in più in 24 ore). Altre 327 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatiche (più 1 rispetto a ieri, più 0,3%) mentre scendono a 994 (meno 54 rispetto a ieri, meno 5,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 427, Nord Ovest 495, Sud Est 72).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 3.218 i casi complessivi a oggi a Firenze (5 in più rispetto a ieri), 538 a Prato, 749 a Pistoia (1 in più),

- 1.052 a Massa, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno,

- 681 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto (1 in più).

In variati i 471 i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 401 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 318, la più bassa Livorno con 143.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,0 x100.000 residenti contro il 57,8 x100.000 della media italiana (11ma regione).

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (87,7 x100.000), Firenze (40,5 x100.000) e Lucca (36,4 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).