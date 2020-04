In Toscana il 4,6 per cento dei contagiati Covid

L'appello di Fiorello: «Ai 60enni come me dico: siamo come i panda, andiamo protetti»

Ecco quanto ha colpito l'epidemia in Toscana rispetto alle altre regioni e al totale delle persone infettate in Italia dal nuovo coronavirus

ROMA — Ad oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.848, con un calo di 851 ammalati rispetto a ieri. In diminuzione anche per persone ricoverate in terapia intensiva, 2.267 con una decrescita di 117 pazienti rispetto a ieri.

Rispetto a ieri i deceduti sono 464 e portano il totale a 25.549.

Vediamo adesso la distribuzione dei casi positivi fra le varie Regioni. Come vedete, i contagiati in Toscana sono il 4,6 per cento rispetto al totale, il Veneto l'8,9 per cento, l'Emilia Romagna il 12,5, la Lombardia quais il 39 per cento.

Nella tabella qui sotto invece vedete la ripartizione a livello nazionale dei pazienti positivi al Covid con la suddivisione fra quelli in isolamento a casa, ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, deceduti e guariti. Per la cronaca, in Toscana i pazienti Covid ricoverati in ospedale sono oggi 959, di cui 168 in terapia intensiva, i curati a casa 5.212, i guariti 1.886, i deceduti 723.

Infine l'andamento dei tamponi a livello nazionale. Come vedete mentre il numero dei tamponi effettuati cresce, quelli che risultano positivi diminuisce.