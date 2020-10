"In Toscana orari delle scuole scaglionati"

Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Giani per evitare gli assembramenti di studenti sui bus in piena emergenza Covid

FIRENZE — “Mi attiverò oggi stesso con la massima autorità scolastica regionale per imboccare la strada degli orari di ingresso e di uscita scaglionati, per evitare le situazioni di assembramento e congestione che vediamo sui mezzi pubblici ora che gli orari provvisori sono terminati e tutte le classi entrano ed escono più o meno alla stessa ora”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo la pioggia di segnalazioni di giovani accalcati sugli autobus giunta da molte città e paesi toscani. Una situazione ad alto rischio contagio nel pieno dell'ondata autunnale della pandemia di Covid19.

Giani ha ribadito il concetto anche sul suo profilo Facebook.

"Stop sovraffollamento sugli autobus! - ha scritto Giani - Serve imboccare la strada degli orari di ingresso e di uscita scaglionati, per evitare le situazioni di assembramento e congestione che vediamo sui mezzi pubblici ora che gli orari provvisori sono terminati e tutte le classi entrano ed escono più o meno alla stessa ora. Al contempo sarà necessario vigilare sull'uso secondo i limiti dei mezzi di trasporto pubblico. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo qualsiasi sforzo per garantire un servizio quanto più sicuro investendo risorse ingenti per aumentare personale e parco mezzi noleggiandone oltre 200 da varie aziende private.Saremo al fianco dei dirigenti degli istituti per trovare insieme soluzioni migliorative".